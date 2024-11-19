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19 ноября 2024 года 10:53
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций МКБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Московского кредитного банка (МКБ), прогнозная стоимость составляет 7,3 рубля за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 2%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Чистая прибыль МКБ в III квартале составила 8,6 млрд руб., что на 82% выше, чем мы прогнозировали, - пишут аналитики Елена Царева и Андрей Шаров. - Расхождение с нашими ожиданиями объясняется тем, что МКБ отразил доход от операций с ценными бумагами в размере 12,7 млрд руб. против убытка 5,3 млрд руб. во II квартале. В то же время расходы на резервы выросли более чем в 2 раза, а чистые процентные доходы снизились на 26% по сравнению с прошлым кварталом. Сохраняем нейтральный взгляд: не видим положительной динамики в чистых процентных доходах банка, рост прибыли обеспечен нерегулярными доходами, в то время как расходы выше наших ожиданий". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МКБ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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