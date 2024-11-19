Вероятна консолидация рынка акций около 2700п индекса Мосбиржи во вторник - инвестбанк "Синара"

Вероятна консолидация рынка акций около 2700 пунктов индекса Мосбиржи во вторник, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Индекс Мосбиржи открылся с гэпом вниз более чем на 50 пунктов - сказались воскресные геополитические заголовки. К окончанию торгов разрыв удалось закрыть лишь наполовину, а просадка индекса относительно уровня закрытия вечерней сессии пятницы составила 1,4% при солидном объеме торгов (около 100 млрд руб.) и масштабной распродаже всех голубых фишек, кроме защитных акций "Полюса" (+2,0%), а также "ТКС Холдинга" (+4,3%). Принимая во внимание возобновление коррекции в ходе вечерней сессии после заявления Ж. Борреля, рынок вряд ли отважится быстро закрыть понедельничный гэп. Более вероятна консолидация около 2700 пунктов в ожидании новостей", - пишут эксперты инвестбанка в обзоре.

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