Риски ослабления рубля до 13,85 руб. за юань в ближайшее время сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски роста курса валютной пары юань/рубль к уровню 13,85 руб. за юань в ближайшее время в целом сохраняются, сообщается в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты считают, что у котировок нефти марки Brent остается потенциал к росту выше $72 за баррель, если индексы PMI значимо не усилят риски дальнейшего ослабления спроса на сырье.

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