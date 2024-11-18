Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 99,5-102,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 99,5-102,5 руб./$1, по паре рубль/евро - 105-108 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль продолжает получать локальную поддержку от высокой ключевой ставки, - отмечает эксперт. - При этом ослабление национальной валюты возможно на фоне роста геополитических рисков и глобального роста доллара. Не на стороне рубля выступает укрепление доллара к основным валютам и близость новогодних праздников с присущим этому сезону ростом бюджетных расходов. Так или иначе, в ближайшие месяцы национальной валюте будет присуща повышенная волатильность. Рост обусловлен расшивкой платежей импортеров, снижением цен на нефть на фоне снижения эскалации на Ближнем Востоке. А также - приходом к власти в США Трампа, от которого ждут ведения торговых войн и введения тарифных барьеров, что может сказаться на снижении темпов роста мировой экономики".

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