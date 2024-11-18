Инвестбанк "Синара" рекомендует покупать акции Соллерса с прогнозной ценой 1000 руб

Инвестиционный банк "Синара" рекомендует покупать акции "Соллерса" с прогнозной стоимостью на уровне 1000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Александра Гайды.

"Выход эмитента на рынок внедорожников выглядит перспективным, учитывая высокую популярность этого сегмента в России (на него, согласно данным Автостата, приходится около 70% всех продаж новых легковых автомобилей). У производства минивэнов, которые не выпускались в России с 2006 года, также есть потенциал. Компания также развивает проекты по локализации компонентов, что должно позитивно отразиться на себестоимости продукции в долгосрочной перспективе и снизить зависимость от импорта, - пишет эксперт. - Мы оптимистично оцениваем планы "Соллерса" по развитию модельного ряда. Наш рейтинг по бумаге - "покупать" с целевой ценой 1000 рублей за штуку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.