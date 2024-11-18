Индекс Мосбиржи проведет торги понедельника в диапазоне 2700-2760п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2760 пунктов на торгах в понедельник, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов

"Ждем, что оптимизм на рынке ослабнет - явных сигналов, кроме технических, для развития покупок мы пока не видим. Индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2700-2760 пунктов в ожидании дополнительных вводных, в первую очередь с рынка нефти и валюты", - пишет эксперт в комментарии.

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