"Финам" понизил рейтинг акций SPDR S&P; Kensho New Economies Composite ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $53,2 за штуку, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"После обзора от 9 сентября 2024 года котировки фонда дошли до нашей целевой цены, а итоговая доходность составила более 17%. Финальным драйвером для этого стала победа Дональда Трампа на выборах президента США, ведь политика его офиса подразумевает фискальное стимулирование бизнеса, - пишет эксперт инвесткомпании. - Так как портфель фонда очень диверсифицирован, то многие его представители еще имеют немалый потенциал роста своих акций. Однако если рассматривать фонд в целом, то сейчас он оценен в соответствии со своей справедливой стоимостью. Мы не считаем текущие уровни привлекательными для набора позиций".

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF - биржевой фонд, повторяющий динамику индекса S&P Kensho New Economies Composite. Фонд, как и индекс, покрывает 25 инновационных направлений новой экономики, которые являются неотъемлемой частью Четвертой промышленной революции и станут центром притяжения инвестиций в ближайшие годы.

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