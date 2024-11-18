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18 ноября 2024 года 09:13
"Финам" понизил рейтинг акций SPDR S&P; Kensho New Economies Composite ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $53,2 за штуку, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "После обзора от 9 сентября 2024 года котировки фонда дошли до нашей целевой цены, а итоговая доходность составила более 17%. Финальным драйвером для этого стала победа Дональда Трампа на выборах президента США, ведь политика его офиса подразумевает фискальное стимулирование бизнеса, - пишет эксперт инвесткомпании. - Так как портфель фонда очень диверсифицирован, то многие его представители еще имеют немалый потенциал роста своих акций. Однако если рассматривать фонд в целом, то сейчас он оценен в соответствии со своей справедливой стоимостью. Мы не считаем текущие уровни привлекательными для набора позиций". SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF - биржевой фонд, повторяющий динамику индекса S&P Kensho New Economies Composite. Фонд, как и индекс, покрывает 25 инновационных направлений новой экономики, которые являются неотъемлемой частью Четвертой промышленной революции и станут центром притяжения инвестиций в ближайшие годы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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