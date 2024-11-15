"Финам" сохраняет рейтинг акций Southern на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Southern Co. на уровне "держать" с прогнозной ценой $83,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 3% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на урон от мощнейшего урагана "Хелен", Southern продемонстрировала неплохие результаты в 3К24 и превысила наши ожидания по прибыли. Бизнес энергетического холдинга поддерживает рост клиентской базы и энергопотребления со стороны промышленности и дата-центров. Мы считаем, акции Southern на данный момент вполне справедливо оценены рынком", - отмечает аналитик Гордей Смирнов.

Southern Company - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом.

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