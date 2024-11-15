Ключевая ставка ЦБ РФ на заседании в декабре, вероятнее всего, будет повышена до 23% - УК "Первая"

Ключевая ставка ЦБ РФ на заседании в декабре, вероятнее всего, будет повышена до 23%, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Инфляция резко выросла, основная причина - продолжающееся ускорение роста цен на продукты питания, - отмечает эксперт. - Регулятору необходимо принимать сложные решения для того, чтобы поддерживать ценовую стабильность в условиях повышенной инфляции, возросших инфляционных рисков и перегретой экономики. В результате Банк России повышает ключевую ставку и ужесточает и без того ястребиную риторику. В условиях сохранения высокой волатильности инфляции, в базовом сценарии инфляция ожидается на уровне 8,5% г/г. Ключевая ставка на заседании в декабре, вероятнее всего, будет повышена до 23%".

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