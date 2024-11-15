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15 ноября 2024 года 17:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Совкомфлота
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота" по результатам финвнсовой отчетности компании за 9М24, сообщается в комментарии. "Результаты судоходной компании за третий квартал и девять месяцев 2024 года оказались ожидаемо ниже высокой базы прошлого года, - отмечают аналитики. - Однако интереснее посмотреть на динамику квартал к кварталу. Несмотря на сезонное сокращение спроса на поставку нефти и нефтепродуктов, а также снижение спотовых ставок фрахта более чем на 30% кв/кв, выручка и EBITDA сохранились на уровне прошлого квартала и даже немного превзошли его. Позитивным фактором стал рост доли долгосрочных контрактов, что снижает зависимость "Совкомфлота" от ставок фрахта. Негативом же служит сохраняющееся санкционное давление". Скорректированная чистая прибыль, из которой "Совкомфлот" платит дивиденды, за девять месяцев составила 43,3 млрд рублей (годом ранее было 65,3 млрд рублей), подчеркивают эксперты. За отчетный период компания могла бы заплатить 9,1 рубля на акцию. "Год назад "Совкомфлот" выплачивал промежуточный дивиденд, - напоминают стратеги брокера. - Однако в этом году, учитывая снижение ставок фрахта и давление санкций, мы считаем подобную выплату маловероятной и рекомендуем ориентироваться на дивиденд по итогам года, который, по нашим расчетам, может составить около 12,2 рубля на акцию (доходность 12,6%)". Принимая во внимание все позитивные и негативные факторы, влияющие на бизнес "Совкомфлота", аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "держать" по его акциям. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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