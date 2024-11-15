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15 ноября 2024 года 16:30
"Мои Инвестиции" добавили Сургутнефтегаз в топ-10 российских акций
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и исключив бумаги "Займера", сообщается в материале. Текущий состав топ-списка: "Норникель", "Яндекс", "Хэдхантер", "МД Медикал Груп", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Газпром", "Татнефть", "Сургутнефтегаз". "Мы включаем привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в подборку в ожидании высоких дивидендов, в том числе на фоне выигрыша компании от ослабления курса рубля, - пишут эксперты. - Ожидаем, что средняя дивидендная доходность составит 15,5% на горизонте трех лет или 25,6 рубля на акцию. Это даст самую высокую дивидендную доходность в секторе. При этом дивиденд от валютной переоценки с прогнозом курса в 103,5 руб. за доллар США на конец 2026 годаи составит 5,7 рубля на акцию, или 22% от суммарного дивиденда". Эксперты телеграм-канала исключили "Займер" из подборки, учитывая слабую динамику выдач в 3-м кв. 2024 года на фоне ужесточения регулирования в сегменте МФО. "Кроме того, высокие отчисления в резервы, обусловленные пилотированием новых продуктов, оказывают давление на чистую прибыль, - добавляют стратеги. - В результате дивидендная доходность (17% на след. 12 месяцев, по нашей оценке) выглядит менее привлекательно, принимая во внимание риски сегмента МФО". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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