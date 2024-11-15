Дивдоходность акций Совкомфлота за 2024г может составить около 12,5% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" за 2024 год может составить около 12,5% годовых, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Выручка компании по МСФО за 9М24 сократилась на 16,2% г/г, EBITDA - на 31,5%, чистая прибыль упала на 28%, - напоминает аналитик. - Снижение финансовых показателей ожидаемо, дополнительное давление на результаты оказывает эффект высокой базы прошлого года. Несколько сглаживает ситуацию заработок компании за счет процентных доходов и девальвации. Санкционное давление продолжает ограничивать работу компании, однако "Совкомфлот" подтвердил, что намерен сохранить дивидендные выплаты в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО".

По оценке аналитика банка, за 9 мес. дивиденд может составить 9,12 руб. на акцию. "Однако в текущих условиях мы не ждем выплаты промежуточных дивидендов, а поэтому ориентируемся на годовой. По нашим оценкам, он составит около 12 руб., доходность ~ 12,5%", - указывает Крылова.

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