"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций HeadHunter

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций МКПАО "Хэдхантер" с целевой ценой 4700 рублей за бумагу, позитивно оценив финрезультаты компании за третий квартал и девять месяцев 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

"Компания продолжила показывать сильные темпы роста вопреки замедлению общей экономической динамики, - пишут аналитики. - Несмотря на эффект высокой базы прошлого года, выручка выросла на фоне сохраняющегося спроса и повышенной конкуренции за персонал. HeadHunter считает, что по итогам года выручка составит более 40 млрд рублей, в то время как скорректированная EBITDA превысит 23 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 84,4% г/г и составила 7,3 млрд рублей. Такой значительный рост был обусловлен, кроме EBITDA, увеличением доходов от процентов по депозитам, а также применением льготной ставки по налогу для IT-компаний".

На взгляд экспертов, компания демонстрирует устойчиво высокую рентабельность по EBITDA. Сервис объявлений планирует и дальше выплачивать дивиденды, направляя до 100% чистой прибыли. Аналитики "Т-Инвестиций" ожидают, что акции компании в скором времени будут включены в ряд индексов Мосбиржи. Это может обеспечить дополнительный спрос и приток инвестиций со стороны фондов.

"Фундаментально нам нравится компания, однако мы полагаем, что все катализаторы роста котировок в большей степени учтены в цене. Напомним, что 16 декабря - последний день для покупки акций "Хэдхантер" под дивиденды. Компания собирается выплатить 907 рублей на акцию, что дает доходность 20%. Сейчас это самая большая доходность в российском IT-секторе", - резюмируют стратеги.

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