"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 520 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 520 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,04%, стоп-приказ: 455 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент реализует крупный проект "Восток Ойл", разрабатывая новые месторождения в Красноярском крае и строя порт в бухте Север на Таймыре для транспортировки нефти, а также прокладывая к нему нефтепровод. Это строительство может увеличить нефтедобычу уже в текущем году. Высокое качество местной нефти и ее высокая цена повысят маржинальность компании", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 520 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 455 руб. риск на портфель составит 0,24%", - указывают в "Финаме".

"Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний в мире. Основными видами деятельности являются: поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа и газового конденсата, нефтепереработка и нефтехимия, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

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