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15 ноября 2024 года 13:06
ПСБ повысил прогнозную цену акций HeadHunter до 6100 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" до 6100 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев, сообщается в материале аналитика Екатерины Крыловой. "Компания сильно отчиталась за 3К24 по МСФО. В условиях высокой конкуренции за кадры экосистема эмитента охватывает все больше и больше клиентов. Поэтому мы ожидали сильных результатов и далее. В сентябре на платформе компании был установлен рекорд по среднедневному количеству активных вакансий - более 1,6 млн. Мы повышаем целевую цену по бумагам компании до 6100 рублей на горизонте года. Впереди выплата спецдивиденда", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER/ХЭДХАНТЕР-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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