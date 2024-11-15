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15 ноября 2024 года 12:37
Акции Акрона непривлекательны для покупки в текущий момент - "Т-Инвестиции"
Акции "Акрона" непривлекательны для покупки в настоящее время, учитывая текущие мультипликаторы и прогнозную дивидендную доходность, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Алексеевского. "Отметим, что российские производители удобрений все еще не под санкциями из-за их важности для мирового рынка продовольствия. Благодаря этому "Акрон" сохраняет диверсифицированную географию продаж. Так, за 1П24 около 79% выручки принесли именно экспортные направления, ключевые из которых - это США, Канада, Азия и Латинская Америка", - пишет эксперт. Согласно дивидендной политике, обращает внимание Алексеевский, "Акрон" направляет на выплаты не менее 30% от чистой прибыли. При этом за 2017-2023 годы коэффициент выплат от чистой прибыли находился в среднем на уровне 49%. Более того, отмечает он, до 2021 года компания выплачивала допдивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет. С марта 2022 года "Акрон", как и многие российские компании, взял паузу с дивидендами и вернулся к их выплате только в 2024 году, направив на дивиденды за 2023 год 44% чистой прибыли. "Если предположить, что компания направит на дивиденды за 2024 год те же 44% чистой прибыли, то дивидендная доходность акций "Акрона" в следующие двенадцать месяцев составит всего 2,6%", - указывает Алексеевский в материале брокера. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКРОН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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