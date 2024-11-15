Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций HeadHunter

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер", сообщается в материале аналитика Константина Белова.

Эмитент представил результаты за 3К24 по МСФО. Выручка в целом соответствует ожиданиям, и если ее рост ожидаемо замедлился из-за эффекта базы, то все равно остался значительным благодаря по-прежнему высокому спросу на соискателей на российском рынке труда, отмечает эксперт.

"Скорректированный показатель EBITDA и скорректированная чистая прибыль оказались значительно лучше наших и рыночных оценок, поскольку компании удалось удержать рост затрат под контролем. Из общей квартальной выручки 3,8 млрд руб. пришлось на ключевых клиентов в России, 5,5 млрд руб. - на малые и средние предприятия РФ", - указывает Белов в обзоре.

Руководство эмитента проведет в пятницу конференц-звонок для инвесторов.

"Мы считаем представленные результаты сильными и подтверждаем по акциям эмитента рейтинг "покупать", учитывая также привлекательную дивидендную доходность (около 20%), так как компания планирует до конца года распределить щедрые дивиденды", - пишет эксперт банка.

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