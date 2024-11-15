"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют сдержанную оценку акций Северстали, ММК и НЛМК

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют сдержанную оценку перспектив котировок акций "Северстали", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале аналитиков сервиса.

Несмотря на повышение спроса на металл в секторе машиностроения, общее потребление стали в России, по оценкам "Северстали", по итогам 2024 года может сократиться на 5,7% за счет уменьшения спроса в прочих отраслях, главным образом со стороны строительного сектора, отмечают эксперты. При этом отечественные металлурги на фоне высоких внутренних цен на сталь продолжают реализовывать инвестиционные проекты по увеличению эффективности бизнесов.

"Учитывая возможное снижение металлопотребления в России и неопределенность на мировом рынке стали, риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и возможный рост капитальных затрат, что может оказать давление на свободный денежный поток российских металлургических компаний, мы в настоящее время сдержанно смотрим на инвестиционную привлекательность акций "Северстали", НЛМК и ММК", - пишут аналитики в обзоре.

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