"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 63,38 руб

"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 63,38 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: 61,43 руб., потенциальная доходность: 3,2%, сообщается в материале эксперта Романа Житника.

Стратег "Альфа-Инвестиций" указывает на следующие техническое сигналы роста:

- Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневной экспоненциальным скользящим средним (EMA), акции находятся в среднесрочном восходящем тренде. Бумага около 8 торговых сессий закрывается выше индикаторов - это подкрепляет уверенность в продолжении роста.

- Акции находятся в границах длительного восходящего канала. Этот фактор также поддерживает продолжение роста.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.