"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 15460 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 15460 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,04%, стоп-приказ: 13300 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что недавно "Полюс" добыл первую тонну на ключевом проекте для компании, одном из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота Сухой Лог. "Опытно-промышленную разработку месторождения мы начали в этом году, первый слиток получили в сентябре, а на днях - первую тонну", - говорится в сообщении компании.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, цена откатилась к уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 13 300 руб. риск на портфель составит 0,53%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88", - указывают в "Финаме".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России. Входит в пятерку ведущих мировых золотодобывающих компаний, себестоимость производства - одна из самых низких. "Полюс" занимает первое место в мире по доказанным и вероятным запасам золота в мире - 104 млн унций.

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