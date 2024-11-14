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14 ноября 2024 года 14:03
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций М.Видео
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо"), рынок еще не до конца учитывает риски бизнеса эмитента, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Эмитент показал слабые операционные результаты за III квартал года. Оборот не вырос. Это значит, что динамика продолжила ухудшаться (после роста на 8% в предыдущем квартале) на фоне охлаждения спроса, и в том числе, как мы полагаем, в сегменте покупок в кредит из-за роста процентных ставок. При этом показаны рост EBITDA и снижение коэффициента долговой нагрузки, - пишут эксперты. - Напомним, что долговая нагрузка снизилась и в I полугодии, но это, наоборот, вызвало беспокойство, поскольку могло быть частично связано со сложностями в импорте и со снижением запасов на этом фоне. Мы сохраняем негативный взгляд на акции компании. Рыночная оценка невысока (EV/EBITDA 2024п 3,4х, отрицательный P/E 2024п), однако, как мы считаем, не до конца учитывает риски этой инвестиционной истории". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МВИДЕО/ЭЛЬДОРАДО-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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