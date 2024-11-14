"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций М.Видео

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо"), рынок еще не до конца учитывает риски бизнеса эмитента, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Эмитент показал слабые операционные результаты за III квартал года. Оборот не вырос. Это значит, что динамика продолжила ухудшаться (после роста на 8% в предыдущем квартале) на фоне охлаждения спроса, и в том числе, как мы полагаем, в сегменте покупок в кредит из-за роста процентных ставок. При этом показаны рост EBITDA и снижение коэффициента долговой нагрузки, - пишут эксперты. - Напомним, что долговая нагрузка снизилась и в I полугодии, но это, наоборот, вызвало беспокойство, поскольку могло быть частично связано со сложностями в импорте и со снижением запасов на этом фоне. Мы сохраняем негативный взгляд на акции компании. Рыночная оценка невысока (EV/EBITDA 2024п 3,4х, отрицательный P/E 2024п), однако, как мы считаем, не до конца учитывает риски этой инвестиционной истории".

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