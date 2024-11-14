ЦБР, скорее всего, повысит ставку до 23% в декабре 2024г - "Т-Инвестиции"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря 2024 года на фоне сохранения высокой инфляции, несмотря на замедление роста экономики и более стабильную динамику рубля, говорится в комментарии главного экономиста брокера "Т-Инвестиции" Софьи Донец.

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