Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Софтлайна

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Софтлайна" на фоне опубликованных компанией результатов за третий квартал текущего года по МСФО, сообщается в материале аналитика Константина Белова.

"Результаты эмитента выглядят весьма сильными и подтверждают тенденцию к повышению рентабельности за счет увеличения доли продаж собственных решений в обороте. Компания также подтвердила прогнозы на 2024 год - как минимум, оборот составит 110 млрд руб., а скорректированный показатель EBITDA - 6 млрд руб. При этом в связи с изменившимися макроэкономическими условиями был отозван прогноз (проформа) по сценарию завершения запланированных сделок слияния и поглощения, что, на наш взгляд, вполне обоснованно, - пишет эксперт. - В целом мы считаем результаты хорошими и подтверждаем рейтинг "покупать" для акций".

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