Рубль пока сохраняет потенциал временного ухода ниже 13,6 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока сохраняет потенциал временного ухода ниже уровня в 13,6 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефтяной рынок в четверг будет отыгрывать месячный отчет МЭА, а также недельные данные по запасам от Минэнерго США. Ночью оценки API указали на снижение нефтяных запасов за неделю. Подтверждение такой динамики официальными цифрами поддержит возврат котировок марки Brent выше $72 за баррель, полагают эксперты.

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