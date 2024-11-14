Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2750п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов на торгах в четверг, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Реакция рынка на данные по инфляции, вероятно, была избыточной, из-за чего инвесторы могут предпринять попытки выкупить сильно просевшие бумаги. Тем не менее текущая ситуация на фоне снижения цен на товарных рынках и возросших опасений перед декабрьским заседанием ЦБ РФ позволяет предположить, что уже в четверг индекс может продолжить снижение. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 2700 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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