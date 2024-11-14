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14 ноября 2024 года 09:15
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг РусАгро
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для расписок "РусАгро", сохранив прогнозную стоимость на уровне 1680 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 36%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales за 2024 год относительно компаний-аналогов из пищевой промышленности, - указывает эксперт. - Компания 11 ноября опубликовала ожидаемо слабые финансовые результаты за 3К и 9 месяцев 2024 года. Отчетность в целом совпала с нашими прогнозами, поэтому сохраняем таргет на неизменном уровне". Среди рисков Иванов выделяет снижение рентабельности на фоне снижения цен реализации и роста себестоимости, а также возможные потери скота, неурожай и экспортные ограничения. Торги акциями "РусАгро" могут начаться в феврале-марте 2025 года, торги расписками будут приостановлены в первой половине декабря, об этом эмитент сообщил на звонке с инвесторами, отмечает эксперт инвесткомпании. Техническая возможность по выплате дивидендов может появиться после завершения редомициляции. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ/GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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