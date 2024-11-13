"БКС МИ" закрыл торговую идею "Лонг в акциях Совкомфлота"

"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Совкомфлота" в преддверии публикации отчетности за третий квартал, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Результаты могут пока еще не показать заметного улучшения. Поэтому мы закрываем идею, которая заработала 7,8% с момента подтверждения 30 октября (+1% c открытия 2 октября)", - отмечают аналитики.

В долгосрочной перспективе эксперты позитивно смотрят на "Совкомфлот" с учетом высоких ставок фрахта и положительного свободного денежного потока.

В БКС не исключают, что ближе к концу года "Совкомфлот" может объявить промежуточные дивиденды за 9 месяцев, как и в прошлом году.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 150 рублей за штуку.

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