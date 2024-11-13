"БКС МИ" снизил оценку акций ЮГК на 18%, ухудшил взгляд на бумаги до "нейтрального"

"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную стоимость акций "Южуралзолота" (ЮГК) с 1,1 рубля до 0,9 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, аналитики ухудшили взгляд на эти бумаги с "позитивного" до "нейтрального".

"Мы считаем, что ЮГК сдвинет реализацию ряда проектов на более поздний срок из-за роста процентных ставок, девальвации рубля и ускорения инфляции. Ростехнадзор спустя почти три месяца снял запрет на работу уральских карьеров ЮГК. Однако, на наш взгляд, компания будет ощущать негативные последствия длительной приостановки еще около полугода. Если ранее ЮГК планировала выйти на производство 800-900 тыс. унций золота в год к 2028 году, то теперь, по нашим оценкам, сможет достигнуть этого уровня не ранее 2030 года", - пишут они.

Инвестиции ЮГК в первом полугодии выросли на 24% по сравнению с первым полугодием 2023 года, до 12 млрд рублей, и эксперты повысили прогноз капзатрат компании на 2024 год с 19 млрд до свыше 22 млрд рублей.

"Учитывая выросшие кредитные ставки, слабый рубль и высокую инфляцию издержек, мы также пересмотрели среднегодовой уровень капзатрат, которые нужны ЮГК, чтобы достичь уровня производства в 800-900 тыс. унций к 2030 году. Здесь мы повысили наш прогноз на 2025-2027 гг. с 17 млрд до 23 млрд рублей. Это также оказало негативный эффект на нашу оценку ЮГК", - приводят обновленные оценки аналитики.

Текущая стоимость акций ЮГК составляет порядка 0,66 рубля за штуку.

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