"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций НЛМК до 180 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с 200 руб. до 180 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 34% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

Рекомендация "покупать" при этом сохранена.

"Изменение целевой цены обусловлено снижением наших ожиданий относительно объемов производства стали компанией и цен на металлопродукцию в течение следующих 12 месяцев, - отмечает эксперт. - С третьего квартала наблюдается снижение спроса на сталь из-за повышения ключевой ставки и завершения ряда популярных льготных ипотечных программ. Несмотря на проблемы со спросом на сталь на внутреннем рынке, по нашему мнению, текущие ценовые уровни выглядят привлекательно для формирования долгосрочных позиций в акциях НЛМК на фоне потенциального перехода Банка России к снижению ключевой ставки в 2025 году. Сейчас акции торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2025 на уровне 3,4x, что ниже исторического среднего значения (около 4,5x)".

Аналитик выделяет следующие факторы инвестиционной привлекательности акций НЛМК:

- Компания сохраняет высокую долю экспорта (более 30%), что снижает зависимость от спроса на сталь на внутреннем рынке.

- НЛМК не находится в цикле высоких капитальных затрат, что позволяет генерировать солидный свободный денежный поток.

- Прогнозная дивидендная доходность в следующие 12 месяцев составляет 15%, что выше, чем у конкурентов.

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