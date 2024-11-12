Цена золота может достичь новых пиков в пределах $2850-2900/унц. в перспективе 2025 года - "Цифра брокер"

Цена золота может достичь новых пиков в пределах $2850-2900 за тройскую унцию в перспективе 2025 года, говорится в стратегии на ноябрь инвесткомпании "Цифра брокер".

"В III квартале 2024 года золото подтвердило свою роль защитного актива на фоне экономической нестабильности и геополитических рисков, - пишут аналитики. - Средняя цена золота в июле-сентябре достигла исторического максимума в $2474 за унцию, что на 28% выше уровня прошлого года. Позднее золото обновило исторический максимум, превысив $2800 за унцию в октябре. Спрос на золото во многом обусловлен опасениями перед замедлением крупных экономик мира и ожиданиями снижения процентных ставок".

Общий спрос на золото в III квартале вырос на 5% по сравнению с 2023 годом и достиг до 1,313 тонн, хотя структура спроса, по мнению экспертов, изменилась: ювелирный спрос сократился на 12% (до 459 тонн), поскольку высокие цены отпугивают потребителей. При этом инвестиционный спрос увеличился на 132% до 364 тонн, что было обусловлено увеличением запасов ETF-фондов на 95 тонн.

"На внебиржевом рынке спрос тоже оставался высоким, прибавив 137 тонн на фоне ожиданий относительно долгосрочного роста цен, - констатируют аналитики "Цифра брокера". - В производственном секторе, несмотря на повышение затрат, добыча увеличилась на 6% до 990 тонн, что соответствует максимуму за последние два десятилетия и свидетельствует о высокой рентабельности золотодобычи при текущих ценах. Победа Трампа на выборах в США оказала некоторое давление на металлы и золото в том числе вследствие потенциального замедления энергетического перехода и укрепления доллара США. Тем не менее мы полагаем, что сохранение геополитической и экономической неопределенности и снижение ставок мировыми центральными банками поддержат спрос на защитные активы, и золото сможет достичь новых ценовых пиков в пределах $2850-2900 за унцию".

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