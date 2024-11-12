"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Ростелекома" с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 94,0 руб. для обыкновенных акций и 86,5 руб. для привилегированных. Потенциал роста составляет 41% и 38% соответственно, сообщается в материале инвесткомпании.

"Крупные драйверы роста - рынок облачных услуг, где компания лидирует, и рынок информационной безопасности, - отмечает аналитик Леонид Делицын. - Дочерние компании "Ростелекома" в этих сегментах подготовлены к проведению IPO, которое, благодаря высоким мультипликаторам облачной индустрии и ИБ, позитивно скажется на стоимости холдинга".

С начала 2023 года и до весны 2024 года акции "Ростелекома" следовали устойчивому восходящему тренду вследствие надежд на новую дивидендную политику и публикацию отчетности, напоминает эксперт.

"После публикации отчетности и подтверждения дивидендной политики основную роль начало играть движение процентной ставки. Тренд стал отчетливо нисходящим, и стоимость обыкновенной акции снизилась до такого уровня, что дивидендная доходность составила около 10%. Мы ожидаем, что настроения инвесторов изменятся вместе с геополитической обстановкой в связи с завершением выборов в США, поскольку стоимость акции уже вблизи двухлетнего минимума, тренд готов к развороту", - прогнозирует Делицын.

Ростелеком - крупнейшая телекоммуникационная компания России, присутствующая во всех сегментах российского рынка услуг связи и сохраняющая отрыв от конкурентов на рынках ШПД и платного телевидения.

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