"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях ЕвроТранса"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса" с ожидаемой доходностью 10% за три месяца, говорится в обзоре инвесткомпании.

Как отмечают аналитики, объявление дивидендов за третий квартал в ноябре может стать краткосрочным катализатором для котировок бумаг компании. Опасения по поводу маржинальности бизнеса в ближайшие годы сохраняются, но пока это не должно оказать давление на котировки, полагают они.

Эксперты сохраняют прогноз по сумме всех дивидендных выплат в 20 руб./ао по итогам 2024 года. Размер дивидендов за третий квартал будет на уровне заявленных "ЕвроТрансом" 8-10 руб./ао, а отклонение от плана коснется именно выплаты за четвертый квартал (5-6 руб./ао дивидендов против ожидаемых менеджментом 15 руб./ао), полагают аналитики.

"Считаем, что совет директоров вряд ли утвердит финальный дивиденд за 2024 год в размере 15 руб./ао на фоне высокого уровня долговой нагрузки и реализации обширного плана капитальных затрат. Новость о снижении дивидендов по итогам 2024 года не должна помешать реализации краткосрочной идеи, поскольку решение вряд ли будет опубликовано на горизонте трех месяцев", - пишут эксперты.

"При ожидаемой нами сумме выплат в 20 руб./ао дивидендная доходность от текущей цены акций составит 18%, а при прогнозируемых менеджментом 29,82 руб./ао - 26%. Такая доходность будет одной из самых высоких среди всех публичных компаний на российском рынке", - добавляют они.

Долгосрочный взгляд БКС (на горизонте 12 месяцев) на акции "ЕвроТранса" - "позитивный", прогнозная стоимость - 170 рублей за штуку.

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