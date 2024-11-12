"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет нейтральную оценку бумаг "Русагро", говорится в комментарии аналитиков сервиса.

"Компания "РусАгро" представила финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года, продемонстрировав существенное снижение рентабельности из-за падения урожайности и меньших объемов переходящих остатков в сельскохозяйственном сегменте, а также за счет уменьшения продаж в сахарном сегменте. Выручка выросла на 21% к аналогичному периоду прошлого года и составила 215,3 млрд рублей", - пишут эксперты.

По их мнению, выплата накопленных дивидендов за предыдущие периоды не является приоритетом для компании. Более вероятно, что "Русагро" направит средства на инвестиционную деятельность и на снижение уровня долга. При этом эксперты не считают, что потенциальная невыплата дивидендов за предыдущие периоды является негативным фактором, и полагают, что на рынке есть интересные возможности для расширения бизнеса "РусАгро" посредством M&A-сделок, которые компания может реализовать, исходя из своей текущей финансовой позиции.

"Исходя из текущих котировок акций, а также планируемой приостановки торгов в результате редомициляции, мы сохраняем нейтральный взгляд на компанию и не рассматриваем акции "РусАгро" в качестве кандидатов для добавления в наш портфель", - резюмируют стратеги сервиса.

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