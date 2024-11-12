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12 ноября 2024 года 16:31
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5975-6020п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5975-6020 пунктов во вторник при средней волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Алмаса Альмаганбетова. "Прогнозируем среднюю волатильность при нейтральном балансе рисков. Не исключаем активной фиксации позиций по акциям в преддверии публикации статистики CPI, - пишет эксперт. - Рисковые активы могут оказаться под давлением в случае заметного повышения доходности долговых инструментов. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5975-6020 пунктов. S&P 500 стремится закрепиться над психологически важной отметкой 6000 пунктов. Индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности, что увеличивает вероятность паузы в этой волне роста. Ожидаем кратковременную консолидацию с последующей попыткой продолжить восходящее движение. Ближайшая значимая поддержка для индекса широкого рынка располагается на уровне 5940 пункта". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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