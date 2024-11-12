Курс рубля будет находиться в диапазоне 13,5-13,8 руб. за юань на текущей неделе - УК "Первая"

Курс рубля, вероятно, будет находиться в диапазоне 13,5-13,8 руб. за юань и 97-997 руб. за доллар США на текущей неделе, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Курс рубля по итогам прошедшей недели практически не изменился. Итоги выборов в США, вероятно, стали основной причиной позитивных настроений на российском фондовом рынке, -пишет эксперт. - При этом фундаментальные макроэкономические факторы пока не изменились, и высокие процентные ставки по-прежнему будут ограничивать оптимизм инвесторов".

Эксперт обращает внимание на опубликованную статистику Frank RG по розничному кредитованию. "В октябре объем выданных кредитов наличными составил 309 млрд руб. (-28% м/м и -43% г/г), при этом автокредитование также значительно упало в сравнении с рекордным значением сентября до 168 млрд руб. (-32% м/м и +0,4% г/г), - отмечает Ващелюк. - Безусловно, обсуждать снижение ключевой ставки еще очень рано, но формирование устойчивых дезинфляционных трендов - важная предпосылка для будущего замедления роста цен. Пока же высокие рублевые процентные ставки продолжают поддерживать позиции рубля. На текущей неделе курс доллара может находиться в коридоре 97-99 руб., китайского юаня - 13,5-13,8 руб.".

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