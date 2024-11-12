"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $584,8 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за третий квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги эмитента за последние двенадцать месяцев обогатили инвесторов на 37%. Свежая отчетность компании оказалась лучше ожиданий по всем основным параметрам, кроме того, обнародован целый перечень воодушевляющих новостей по части R&D, - пишет эксперт. - Мы по-прежнему считаем, что в цену акций Vertex не заложен весь масштаб ее научных прорывов и потенциал наращивания выручки и прибыли за счет целого ряда новых препаратов. Vertex все еще недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом 13,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)".

К рискам для компании, по мнению Саидовой, можно отнести потенциальные ужесточительные меры со стороны правительства США в отношении цен наиболее дорогостоящих лекарств.

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза) и наследственных болезней крови.

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