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12 ноября 2024 года 12:26
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Qualcomm
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью $209 за штуку, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Результаты эмитента за 2024 финансовый год оказались значительно лучше наших ожиданий благодаря восстановлению мирового рынка смартфонов и успехам компании в диверсификации бизнеса за счет чипов для "умных" автомобилей. В связи с этим мы сохраняем оптимистичный взгляд на его акции, однако отмечаем, что котировки Qualcomm в ближайшие месяцы могут быть волатильными из-за судебных разбирательств с ARM", - пишет эксперт инвесткомпании. Qualcomm Inc. - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-QUALCOMM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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