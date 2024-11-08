Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2685-2760п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2685-2760 пунктов на следующей неделе, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Несмотря на сильный рост рынка в последние дни, для продолжения роста необходимо больше позитивных факторов. Одним из них может стать замедление недельной инфляции", - отмечают эксперты в комментарии.

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