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08 ноября 2024 года 17:18

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2685-2760п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2685-2760 пунктов на следующей неделе, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Несмотря на сильный рост рынка в последние дни, для продолжения роста необходимо больше позитивных факторов. Одним из них может стать замедление недельной инфляции", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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