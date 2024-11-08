Вероятны колебания S&P; 500 в диапазоне 5945-6000п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5945-6000 пунктов на торгах в пятницу, прогнозируют аналитики инвестиционной компании Freedom Finance Global.

"Фьючерсы на основные индексы акций США колеблются около нуля. На предстоящую сессию мы прогнозируем пониженную волатильность в отсутствие значимых событий, а баланс рисков оцениваем как нейтральный. Не исключаем возможности небольшой коррекции после ралли предыдущих торговых дней. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5945-6000 пунктов", - пишут эксперты в обзоре.

Аналитики инвесткомпании также отмечают, что индекс S&P 500 остается в области исторических максимумов и сохраняет возможности для продолжения ралли в перспективе нескольких следующих недель. "Тем не менее "быкам" может потребоваться небольшая передышка, так как локальное сопротивление росту способна оказать восходящая трендовая линия и приближение к отметке 6000 пунктов. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка сместилась в диапазон 5860-5875 пунктов", - указывают они.

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