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08 ноября 2024 года 15:35
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Zimmer Biomet
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Zimmer Biomet Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $142,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 29%, на фоне отчетности эмитента за третий квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. К рискам для эмитента можно отнести потенциальные проблемы с поставками материалов и комплектующих по геополитическим и прочим причинам, отмечает эксперт. Zimmer Biomet Holdings - американский разработчик и поставщик высокотехнологичного медицинского инструментария и изделий, базирующийся в Индиане. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ZIMMER/BIOMET-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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