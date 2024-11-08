"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Zimmer Biomet Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $142,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 29%, на фоне отчетности эмитента за третий квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

К рискам для эмитента можно отнести потенциальные проблемы с поставками материалов и комплектующих по геополитическим и прочим причинам, отмечает эксперт.

Zimmer Biomet Holdings - американский разработчик и поставщик высокотехнологичного медицинского инструментария и изделий, базирующийся в Индиане.

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