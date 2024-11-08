"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ГК "Самолет"

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций ГК "Самолет" из-за давления высоких процентных расходов на будущие финансовые результаты девелопера и ограниченного спроса на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки, сообщается в материале аналитика брокера Сергея Колбанова.

"Цена бумаг эмитента может показать опережающий рост, когда рынок будет уверен в переходе Банка России к смягчению монетарной политики", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.