"Финам" открыл торговую идею: покупать акции HeadHunter с целью 5000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 5000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,04%, стоп-приказ: 3895 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Собрание акционеров HeadHunter Group Plc одобрило переезд компании в САР Калининградской области. Эта формальность закрепляет текущее положение компании, и торговля ее акциями на Московской бирже продолжается. Кроме того, спецдивиденды, которые предложены советом директоров, скорее всего, буду одобрены 6 декабря (ВОСА)", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения локально линия тренда указывает на продолжение роста. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3895 руб. риск на портфель составит 0,83%", - указывают в "Финаме".

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