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08 ноября 2024 года 12:14
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для бумаг ФосАгро
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для бумаг "ФосАгро" , сообщается в материале начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Елизаветы Дегтяревой. "Эмитент опубликовал финансовые и операционные результаты результаты за 9М24 по МСФО - они соответствуют нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу. Совет директоров рекомендовал выплатить за 9М24 дивиденды в размере 249 руб. на акцию, с текущей доходностью почти 5%, что соответствует нашим ожиданиям. Мы подтверждаем наше мнение относительно бумаг компании - "по рынку", - пишут эксперты. "Напомним, что в четвертом квартале 2024 года рынок азотных удобрений традиционно получает поддержку со стороны Индии и Бразилии, что должно оказать некоторую ценовую стабилизацию. Что касается фосфорных удобрений, прогнозируется сохранение спроса со стороны Индии. Тем не менее мы ожидаем сокращение экспортного предложения со стороны США ввиду сокращения производства вследствие погодных условий и роста поставок на внутренний рынок", - отмечают Красноженов и Дегтярева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ/GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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