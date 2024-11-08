Бумаги ФосАгро в текущий момент недооценены рынком - "БКС МИ"

Бумаги "ФосАгро" в текущий момент недооценены рынком, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Результаты эмитента за III квартал в целом соответствуют нашим прогнозам и подчеркивают нормальный ценовой фон на рынке фосфорных удобрений. В пресс-релизе по итогам результатов "ФосАгро" прогнозирует сохранение спроса на фосфорные удобрения в IV квартале. Это дает позитивный задел на IV квартал по цене на удобрения с учетом более слабого рубля, - отмечают эксперты инвесткомпании в обзоре. - Нам нравится "ФосАгро". Считаем, что бумага недооценена на текущих уровнях. Совет директоров за III квартал рекомендовал дивиденды в размере 249 руб. на акцию или всего 32,2 млрд руб. - выше скорректированной прибыли за квартал, дивидендная доходность - 4,7%. Готовность ежеквартально платить дивиденды также указывает на то, что интересы миноритариев и основных акционеров совпадают".

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