Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2760п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2700-2760 пунктов в течение пятничной торговой сессии, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Прогнозируем более сдержанную динамику на российском рынке, однако смотрим на рынок с оптимизмом. Закрепление индекса выше отметки в 2700 пунктов дает надежду на продолжение роста котировок бумаг", - отмечает эксперт в комментарии.

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