Инвесторам стоит начать присматриваться к среднесрочным корпбондам с фиксированной ставкой - ПСБ

Инвесторам стоит начать присматриваться к среднесрочным (полтора-два с половиной года) корпоративным облигациям с фиксированной ставкой и рейтингом "ААА/АА", покупка длинных рублевых гособлигаций (от семи лет) пока не оправдывает все еще высокие текущие риски, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Восстановление индекса RGBI в четверг ускорилось, констатирует эксперт. Доходность индекса за день снизилась на 35 б.п. - до 18,61% годовых. Объемы торгов по индексному портфелю также выросли, превысив средние значения (до 17,3 млрд руб.), что может свидетельствовать о признаках зарождения нового повышательного тренда на рынке.

"Отметим, что инфляционные процессы пока остаются сильными, и в декабре ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, будет повышена. Однако в случае реализации сценария на улучшение геополитической составляющей с начала 2025 года данное повышение может оказаться завершающим в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики при соответствующей реакции рынков", - пишет Грицкевич в обзоре.

"На среднесрочном горизонте не ждем, что восстановление рынка облигаций будет быстрым и линейным, однако при формировании портфеля с горизонтом инвестирования от одного года целесообразно уже сейчас начать присматриваться к среднесрочным (полтора-два с половиной года) корпоративным облигациям с фиксированной ставкой и рейтингом "ААА/АА". Покупка длинных ОФЗ (от семи лет), на наш взгляд, не оправдывает все еще высокие текущие риски", - указывает аналитик в материале ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.