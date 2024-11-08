Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- саммит лидеров ЕС;

- предварительные индексы потребительского доверия и Университета Мичиган за ноябрь;

- совет директоров "РусАгро";

- совет директоров "Роснефти" по дивидендам за 9М24;

- финансовые результаты "Россети Ленэнерго" за 3К24 по РСБУ.

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