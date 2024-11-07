АКБФ понизил прогнозную цену акций КамАЗа до 177 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "КамАЗа" с 248,27 рубля до 177 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 57% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Оценка включает поправку в 10% на отраслевые и корпоративные риски", - отмечают эксперты.

"Учитывая усиление регуляторного давления и ухудшение условий ведения бизнеса, мы пересмотрели прогноз по EBITDA эмитента на 2024 и 2025 годы до 33,1 млрд руб. и 26,2 млрд руб. соответственно. Прогноз чистой прибыли и дивидендов по итогам 2024 года составляет 2,5 млрд руб. и 0,5 руб./ао по сравнению с майской оценкой 9,8 млрд руб. и 2,8 руб./ао", - пишут эксперты инвесткомпании.

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