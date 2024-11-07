"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Positive Technologies

Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Positive Technologies, сообщается в материале брокера.

"С одной стороны, долгосрочно у компании хороший рыночный потенциал, с другой - на результаты бизнеса будут давить активные инвестиции, сдвиги запуска новых продуктов и сложные рыночные условия", - указывают эксперты.

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