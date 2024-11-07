Цены акций Qualcomm и Take-Two, вероятно, продолжат рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Qualcomm Inc. и Take-Two Interactive Software, вероятно, продолжат подъем в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Бумаги Qualcomm выросли в цене на премаркете на 6,3%, после того как в среду компания отчиталась о результатах за четвертый квартал 2024 финансового года (ф.г.) и дала оптимистичный прогноз на следующий. Прогнозируем дальнейший рост цены", - указывают эксперты в обзоре.

"Акции Take-Two Interactive Software подорожали на премаркете на 3,6% после новостей о том, что выручка за третий квартал 2025 ф.г. составила $1,47 млрд, превысив ожидавшиеся аналитиками $1,43 млрд. На скорректированной основе компания заработала $0,66 на акцию, что также больше, чем прогнозировал рынок ($0,41). Полагаем, бумага продолжит расти в цене", - отмечают аналитики инвестбанка.

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